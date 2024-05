Cadastrado no programa o artesão de Santa Maria poderá ter trabalhos melhor divulgados - Foto Vanessa Gonçalves/Divulgação

Publicado 15/05/2024 13:54

Santa Maria Madalena – A partir desta quinta-feira (16), até sábado (18), a Secretaria de Turismo e Lazer de Santa Maria Madalena (RJ) cadastra artesão do município no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro.

Para tanto, o interessado deverá comparecer à Rua Coronel Portugal, nº16, centro, a partir das 9h, e apresentar uma foto 3x4 (recente); cópias do comprovante de residência; CPF; RG; Pis/Pasep ou a última contribuição do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), caso possua.

São exigidos, ainda, produtos finalizados, podendo ser cadastradas até três técnicas diferentes); e uma peça inacabada para finalização no local. A secretaria informa que, “uma vez inscrito no Programa, o profissional passará a ter acesso a benefícios como capacitação, divulgação, comercialização, bem como a Carteira Nacional do Artesão”.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), o Programa Artesanato contempla a categoria em diversos municípios do norte/noroeste fluminense. Um dos objetivos é reconhecer a atividade como geradora de emprego e renda, bem como, registro vivo da história e cultura local.