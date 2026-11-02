No Parque Estadual do Desengano, quem visita Madalena pode desfrutar do contato com a natureza através das cachoeiras - Foto Governo do RJ/Wikipédia

No Parque Estadual do Desengano, quem visita Madalena pode desfrutar do contato com a natureza através das cachoeiras Foto Governo do RJ/Wikipédia

Publicado 02/11/2026 21:53





De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Madalena possui 810,962 quilômetros quadrados de extensão territorial e cerca de 10.580 habitantes. É um município com extensa área rural, pequenas localidades e importantes remanescentes de vegetação nativa, situado a aproximadamente 223 quilômetros da capital fluminense.



Os traços estruturais madalenenses expõem uma combinação de patrimônio cultural, tradição agropecuária e potencial para o desenvolvimento do turismo ecológico, rural e histórico. Essas atividades representam oportunidades importantes para a economia e para a geração de renda da população, definindo um território onde história, cultura e o ambiente rural se encontram.



A posição geográfica é bastante favorável. O território municipal de Madalena - cujo nome é uma homenagem à padroeira, Santa Maria Madalena - faz divisa com Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu e Trajano de Moraes, mantendo ligações econômicas com municípios das regiões Norte, Noroeste e Serrana do estado.



Oficialmente instalada em 8 de junho de 1862, tendo sua origem territorial vinculada a Cantagalo, Santa Maria Madalena tem sua história relacionada ao processo de ocupação do interior fluminense e à expansão das atividades agrícolas, especialmente durante o ciclo do café. As primeiras ocupações da região ocorreram no século XIX, e a formação do povoado foi registrada em 1861, antecedendo a emancipação político-administrativa. Cercado por montanhas e contemplado por áreas de Mata Atlântica, cachoeiras e construções históricas, o município de Santa Maria Madalena está localizado na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Com pouco mais de 10 mil habitantes, a cidade preserva construções do século XIX, mantém tradições rurais admiráveis e reúne atrativos naturais que fortalecem o turismo, movimentando a economia local.De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Madalena possui 810,962 quilômetros quadrados de extensão territorial e cerca de 10.580 habitantes. É um município com extensa área rural, pequenas localidades e importantes remanescentes de vegetação nativa, situado a aproximadamente 223 quilômetros da capital fluminense.Os traços estruturais madalenenses expõem uma combinação de patrimônio cultural, tradição agropecuária e potencial para o desenvolvimento do turismo ecológico, rural e histórico. Essas atividades representam oportunidades importantes para a economia e para a geração de renda da população, definindo um território onde história, cultura e o ambiente rural se encontram.A posição geográfica é bastante favorável. O território municipal de Madalena - cujo nome é uma homenagem à padroeira, Santa Maria Madalena - faz divisa com Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu e Trajano de Moraes, mantendo ligações econômicas com municípios das regiões Norte, Noroeste e Serrana do estado.Oficialmente instalada em 8 de junho de 1862, tendo sua origem territorial vinculada a Cantagalo, Santa Maria Madalena tem sua história relacionada ao processo de ocupação do interior fluminense e à expansão das atividades agrícolas, especialmente durante o ciclo do café. As primeiras ocupações da região ocorreram no século XIX, e a formação do povoado foi registrada em 1861, antecedendo a emancipação político-administrativa.

Referência ambiental

O perfil municipal resume que a economia apresenta características diversificadas, com forte presença da agropecuária, atividades industriais, comércio, serviços e turismo. A produção rural mantém papel de destaque na dinâmica econômica, com ênfase na pecuária leiteira e em outras atividades agrícolas.



Segmentos industriais, como os relacionados ao mobiliário, cimento, papel e papelão, integram o histórico da estrutura produtiva local. A programação cultural é outro motor de movimentação da cidade, contando com uma conjuntura que envolve a Festa Literária de Madalena (FLIM), o Carnaval, eventos agropecuários, encontros de motociclistas e jipeiros, além da tradicional Festa da Mandioca.



Madalena está inserida no roteiro turístico Caminhos da Serra - que reúne municípios com características históricas e ambientais semelhantes -, mas possui plenas condições de ampliar sua participação no turismo regional. Depende, no entanto, da transformação de seus atrativos naturais e culturais em oportunidades permanentes de desenvolvimento.



Está evidenciado que o turismo representa uma das principais possibilidades de diversificação econômica de Madalena. Entre os principais atrativos está o Parque Estadual do Desengano, uma das referências ambientais da região e importante área de conservação da Mata Atlântica, compartilhado territorialmente com Campos dos Goytacazes e São Fidélis.



Trata-se de uma reserva que protege ecossistemas, nascentes, rios e áreas de montanha, oferecendo aos visitantes a possibilidade de caminhadas, trilhas, observação da natureza e contemplação de cachoeiras. Constam dos roteiros o Circuito da Cascata, com uma queda-d'água de aproximadamente 70 metros; a trilha do Poço do Padre; e a caminhada em direção à Pedra do Desengano.

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