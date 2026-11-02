No Parque Estadual do Desengano, quem visita Madalena pode desfrutar do contato com a natureza através das cachoeiras Foto Governo do RJ/Wikipédia
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Madalena possui 810,962 quilômetros quadrados de extensão territorial e cerca de 10.580 habitantes. É um município com extensa área rural, pequenas localidades e importantes remanescentes de vegetação nativa, situado a aproximadamente 223 quilômetros da capital fluminense.
Os traços estruturais madalenenses expõem uma combinação de patrimônio cultural, tradição agropecuária e potencial para o desenvolvimento do turismo ecológico, rural e histórico. Essas atividades representam oportunidades importantes para a economia e para a geração de renda da população, definindo um território onde história, cultura e o ambiente rural se encontram.
A posição geográfica é bastante favorável. O território municipal de Madalena - cujo nome é uma homenagem à padroeira, Santa Maria Madalena - faz divisa com Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabu e Trajano de Moraes, mantendo ligações econômicas com municípios das regiões Norte, Noroeste e Serrana do estado.
Oficialmente instalada em 8 de junho de 1862, tendo sua origem territorial vinculada a Cantagalo, Santa Maria Madalena tem sua história relacionada ao processo de ocupação do interior fluminense e à expansão das atividades agrícolas, especialmente durante o ciclo do café. As primeiras ocupações da região ocorreram no século XIX, e a formação do povoado foi registrada em 1861, antecedendo a emancipação político-administrativa.
Referência ambiental
Segmentos industriais, como os relacionados ao mobiliário, cimento, papel e papelão, integram o histórico da estrutura produtiva local. A programação cultural é outro motor de movimentação da cidade, contando com uma conjuntura que envolve a Festa Literária de Madalena (FLIM), o Carnaval, eventos agropecuários, encontros de motociclistas e jipeiros, além da tradicional Festa da Mandioca.
Madalena está inserida no roteiro turístico Caminhos da Serra - que reúne municípios com características históricas e ambientais semelhantes -, mas possui plenas condições de ampliar sua participação no turismo regional. Depende, no entanto, da transformação de seus atrativos naturais e culturais em oportunidades permanentes de desenvolvimento.
Está evidenciado que o turismo representa uma das principais possibilidades de diversificação econômica de Madalena. Entre os principais atrativos está o Parque Estadual do Desengano, uma das referências ambientais da região e importante área de conservação da Mata Atlântica, compartilhado territorialmente com Campos dos Goytacazes e São Fidélis.
Trata-se de uma reserva que protege ecossistemas, nascentes, rios e áreas de montanha, oferecendo aos visitantes a possibilidade de caminhadas, trilhas, observação da natureza e contemplação de cachoeiras. Constam dos roteiros o Circuito da Cascata, com uma queda-d'água de aproximadamente 70 metros; a trilha do Poço do Padre; e a caminhada em direção à Pedra do Desengano.
Produtos tradicionais
O chamariz turístico também é reforçado por um rico patrimônio histórico e cultural, como a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Construída em 1892, ela chama a atenção pela arquitetura neogótica francesa e por sua importância religiosa e histórica. A Praça Frouthé e seu entorno preservam referências da formação urbana primordial, enquanto o Portal da
Fama e os monumentos dedicados a personalidades locais integram o roteiro de visitação.
Enriquecendo a bagagem cultural, a cidade mantém uma relação especial com a atriz e comediante Dercy Gonçalves (falecida em 2008), nascida no município e reconhecida nacionalmente por sua trajetória artística. O Museu Dercy Gonçalves reúne registros e lembranças de sua vida e carreira, enquanto o mausoléu e o monumento em sua homenagem reforçam a ligação eterna da artista com sua terra natal.
A Casa da Cultura Professor Francisco Portugal Neves e o Museu dos Suíços ampliam as possibilidades de conhecimento sobre a memória e a identidade local. Antigas propriedades rurais - como as Fazendas Tudelândia e São Gerônimo - também ajudam a contar a história econômica e social do município.
Produtos artesanais, doces, compotas, licores e outras experiências gastronômicas são alguns dos empreendimentos rurais que representam a tradição das antigas fazendas, aproximando o visitante da cultura do campo. Há ainda a Casa do Professor Pardal, outro atrativo curioso, conhecida pelas criações e invenções desenvolvidas pelo seu idealizador.
A expectativa é que a valorização de toda a composição das riquezas de Santa Maria Madalena possa fortalecer a economia, estimular o empreendedorismo, ampliar a geração de empregos e criar novas perspectivas para os moradores, mantendo preservadas as características que fazem do município uma referência singular do interior fluminense.
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