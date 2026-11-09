O Polo Cederj de Santa Maria Madalena funciona no CIEP 273, na Rua Onório Dubois, no Centro da cidade - Foto: Divulgação/Cederj

O Polo Cederj de Santa Maria Madalena funciona no CIEP 273, na Rua Onório Dubois, no Centro da cidade Foto: Divulgação/Cederj

Publicado 09/11/2026 12:27 | Atualizado 09/11/2026 12:41

Por meio do Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) , a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) abre oportunidade para quem reside em Santa Maria Madalena, na Região Serrana do Estado, ingressar no ensino superior público e investir na formação profissional sem precisar deixar o município.

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