O Polo Cederj de Santa Maria Madalena funciona no CIEP 273, na Rua Onório Dubois, no Centro da cidade Foto: Divulgação/Cederj
LEIA MAIS: Vestibular Cederj prorroga inscrição para mais de 7 mil vagas
De acordo com os critérios da modalidade semipresencial, a graduação combina atividades de educação a distância com acompanhamento e suporte oferecidos pelo polo local. Isso permite que os moradores tenham acesso à formação universitária sem precisar se afastar de suas atividades cotidianas.
A formação de novos profissionais também impulsiona a área educacional e o desenvolvimento do município. O curso de Pedagogia prepara educadores para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de abrir caminhos na gestão, coordenação e organização do trabalho pedagógico.
O diretor do Polo Cederj de Madalena, Mauricio Nicolau, assinala que, mais do que a preparação para a sala de aula, a graduação proporciona conhecimentos sobre desenvolvimento humano, processos de aprendizagem, inclusão e práticas de ensino.
Continuidade oportuna
“Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a formação superior amplia as possibilidades de participação em concursos públicos, processos seletivos e oportunidades que exigem diploma universitário”, incentiva Nicolau, realçando que a iniciativa também é uma porta de entrada para especializações e pós-graduações.
O Vestibular Cederj reúne instituições públicas de ensino superior do Estado do Rio de Janeiro e, nesta edição, disponibiliza 7.165 vagas em 16 cursos. Participam do consórcio a Uenf, Uerj, Uff, Ufrj, Ufrrj, Unirio, Cefet/RJ e IFF. Em Santa Maria Madalena, a oferta é específica para Pedagogia, vinculada à Uenf, reforçando a democratização do acesso ao ensino público no interior.
O diretor frisa que a oportunidade deve ser aproveitada por quem deseja transformar a própria realidade por meio da educação. Ele incentiva os estudantes locais e da região, pontuando que cursar uma graduação gratuita com apoio presencial na cidade pode ser o início de uma nova trajetória.
Criação de perspectivas
“A ampliação do acesso à universidade também tem reflexos sociais”, observa o diretor. Ele comenta que, ao oferecer condições para que mais moradores obtenham formação superior, o município fortalece seu potencial de qualificação e cria perspectivas para que novos conhecimentos retornem em forma de serviços para a própria comunidade.
A orientação para os interessados é realizar a inscrição exclusivamente pela internet, até 15 de novembro, na página oficial do Vestibular Cederj 2027.1, organizado pela Fundação Cecierj. O edital também prevê o aproveitamento da pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A prova presencial será aplicada no dia 6 de dezembro de 2026. O candidato deve consultar o edital para conhecer as regras de participação, os documentos exigidos e os procedimentos necessários. O Polo Cederj de Santa Maria Madalena funciona no CIEP 273 Professor Graciano Cariello Filho, situado na Rua Onório Dubois, no Centro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.