Kleber - O cantor, que fazia dupla com Kaue, morreu em 5/7/2021, aos 37 anos, após internação no HEAB, em São Paulo. A dupla Kleber e Kaue foi formada em 2011 e se projetou no gênero sertanejo com "Casou Cetim" e "Por Te Amar Assim", entre outros sucessos.