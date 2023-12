3º Deserto do Saara (9.100.100 km²) - Maior deserto quente do mundo, com imagem típica do que as pessoas veem como deserto, seco e arenoso. Abrange 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade, Níger, Mali, Mauritânia e Saara Ocidental.