Com muita estética, volume, simetria e qualidade muscular, Kenneth "Flex" Wheeler não se sagrou Mr. Olympia muito por "culpa" do lendário Ronnie Coleman, que ganhou o torneio de 1998 a 2005 de maneira dominante. Para muitos , o corpo de Wheeler no Arnold Classic de 1993 é o físico mais incrível de todos os tempos.