24/5 ? Tina Turner ? A cantora ganhou o apelido de ?"Rainha do Rock 'n' Roll". Alguns de seus sucessos foram "What's Love Got to Do with It", "The Best" e "We Don't Need Another Hero". A morte, aos 84 anos, teve causas naturais, segundo a assessoria da artista. Ela lutou contra um câncer intestinal por anos.