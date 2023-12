Veja a lista de personalidades mortas em agosto de 2023

3/8 - Anamaria Carvalho - Ex-cantora que ficou conhecida como ?Mulher de Branco?, era considerada uma das musas da bossa nova. Foi vizinha de Tom Jobim e casada com o compositor Marcos Valle. Anos após afastar-se da carreira artística, era avistada no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, vestida de branco com uma flor no cabelo fazendo performances. Morreu aos 75 anos vítima de pneumonia.