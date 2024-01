??Nosso pai Leonard Bernstein tinha um nariz grande e bonito, e Bradley Cooper optou por usar maquiagem para amplificar sua semelhança [com o maestro], e nós estamos perfeitamente em paz com isso (?) Também temos certeza de que nosso pai também estaria bem com isso. E nós tínhamos isso [a prótese], então simplesmente não parecia certo [não usá-la]??, afirmaram.