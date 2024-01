Alane é bailarina e modelo, tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. A sister é conhecida como "Bruna Marquezine do Pará" por conta de sua semelhança com a atriz global. Ela também ficou famosa nas redes depois de "perseguir" Anitta por Belém durante a gravação do clipe do hit "No Chão Novinha".