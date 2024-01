Diante da importância do homenageado, a Paraíso do Tuiuti vem para o carnaval de 2024 com a missão de contar a história do marinheiro João Candido, o Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, em 1910. O carnavalesco Jack Vasconcelos disse que a agremiação que reforçar o nome de João como herói do povo brasileiro.