Drinks em lata no carnaval: Teste aponta as sensações

Bebida feita com gim, água gaseificada e sucos de fruta. Jurados consideraram que há um equilíbrio entre doçura e acidez. E elogiaram a leveza e a refrescância da bebida. Tem versões com sucos de duas frutas combinadas: framboesa e amora; pêssego e maracujá; ou limão siciliano com gengibre.