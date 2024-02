A Unidos do Viradouro levou para a avenida o enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente. Com o desenvolvimento do carnavalesco Tarcísio Zanon, o desfile focou na força que se manifestou desde épicas batalhas na Costa ocidental da África, e as lutas das guerreiras Mino, do reino de Daomé.