Whitney Houston: A cantora morreu em 2012, aos 48 anos, mas foi ?ressuscitada? digitalmente para um dueto com Christina Aguilera no The Voice dos Estados Unidos. Um detalhe curioso é que a performance não chegou a ser transmitida na TV; ela acabou vazando online antes do programa, o que fez a família de Whitney proibir a veiculação sob a alegação de que o holograma "não estava pronto para ir ao ar".