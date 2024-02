Abelhas atacam e matam carteiro no litoral paulista

Recentemente, um enxame de abelhas impediu o desembarque imediato de passageiros na chegada a Natal, no Rio Grande do Norte. O voo tinha chegado de Fernando de Noronha. E os insetos formavam uma nuvem perto do avião. Foi preciso chamar os bombeiros para resolver a situação. Na imagem dá pra ver os insetos voando bem em cima da escada.