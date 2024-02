O especialista orienta que, para evitar que os escorpiões se reproduzam, é importante que os moradores tomem certos cuidados, como nunca tentar tocar no animal com as mãos desprotegidas. "Se for possível aprisionar o animal em um pote de vidro ou de plástico, ela deve fazer isso e imediatamente comunicar aos órgãos públicos do município", conclui.