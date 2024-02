A saga conta com sete livros: ?Harry Potter e a Pedra Filosofal?; "Harry Potter e a Câmara Secreta?; Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban?; ?Harry Potter e o Cálice de Fogo?, ?Harry Potter e a Ordem de Fênix?, ?Harry Potter e o Enigma do Príncipe?; e ?Harry Potter e as Relíquias da Morte?.