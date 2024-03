Esta não foi a primeira tragédia da vida de Pamela. Em 2014, ela revelou que sofreu vários abusos sexuais ainda antes dos 18 anos. Pamela cresceu em um lar com muitos problemas, no Canadá. Seu pai era um alcoólatra que batia na mãe dela. Esta, por sua vez, sustentava a família, com dificuldades e com seu trabalho de garçonete.