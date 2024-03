O astro que interpretou Ken em "Barbie" faturou com o sucesso do filme, pelo qual concorre ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. E a balada romântica "I'm Just Ken", interpretada por ele (e que ele vai cantar concorrendo a Melhor Canção Original no Oscar) foi reproduzida mais de 100 milhões de vezes no Spotify, a principal plataforma de música.