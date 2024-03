Wilma (foto) teria se relacionado com Gal por 24 anos com direito a 50% dos bens, em caso de reconhecimento da união. Ela também tentou ser inventariante do espólio. Entretanto, foi alvo de denúncias publicadas na imprensa sobre assédio moral, ameaças e golpes financeiros contra Gal. Informações passadas por amigos da cantora.