E a velha dica de pesquisar preços está em alta. Afinal, a variação de preço chega a 159% no mesmo produto, dependendo da loja. Um ovo de Páscoa Arcor Bon Bon Morango de 150g, por exemplo, estava custando R$ 69,90 no site do Magazine Luiza, enquanto podia ser adquirido por R$ 26,98 no marketplace do hipermercado Andorinha