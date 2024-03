No dia 18/3, as Americanas quitaram as dívidas com credores trabalhistas e com pequenos e microempreendedores. Essa primeira etapa de pagamentos totaliza R$ 4 bilhões. ?O início da fase de pagamentos destrava a reestruturação financeira, com a retomada de prazo junto aos fornecedores?, afirmou a Americanas numa nota à imprensa.