Pinturas rupestres de 2 mil anos são descobertas no Jalapão

As pinturas estão em sítios que fazem parte do complexo arqueológico descoberto na região. São 16 sítios descobertos entre 2022 e 2023 que ampliam a riqueza do Tocantins no segmento de pesquisa sobre povos antigos. A equipe de pesquisadores afirma que há resquícios de ocupações de 12 mil anos atrás na região.