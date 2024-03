A principal atração para quem visita a catedral é o Santo Sudário, a suposta mortalha que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. Na foto, o pano de linho com a mancha do rosto e o negativo realizado com realce no contraste. Para saber mais sobre o Sudário, veja a galeria do Flipar intitulada "Inteligência Artificial recria rosto de Jesus do Santo Sudário".