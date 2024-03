Teste de qualidade aponta melhores chocolates à venda no Brasil

Seja puro ao leite ou acrescido de ingredientes (castanhas e nozes, entre outros itens); seja mais doce ou com maior percentual de cacau (tipo dark), o doce é um campeão na preferência do consumidor. E se popularizou no formato em barra (cujo tamanho, por sinal, já foi reduzido por várias empresas, motivando uma onda de reclamações).