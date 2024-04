Em todo o mundo a Coca-Cola teve lucro líquido de 1,99 bilhão de dólares (R$ 9,89 bilhões) no quarto trimestre de 2023, ou US$ 0,46 (R$ 2,29) por ação. Já a receita da empresa teve expansão de 7% no trimestre: US$ 10,85 bilhões (R$ 53,9 bilhões). Para 2024, a empresa prevê avanço de 4% a 5% no lucro.