Baby do Brasil - Nascida em 18/7/1952,em Niterói (RJ), Bernadete adotou o nome de Baby Consuelo em boa parte da carreira, trocando para Baby do Brasil em 1994. Integrante dos Novos Baianos nos anos 1970, fez sucesso com Pepeu Gomes. Ela foi para Salvador aos 17 anos em busca do movimento de rock que avançava por lá. Extrovertida, estava grávida no show do Rock in Rio em 1985. Até hoje, faz shows pelo Brasil