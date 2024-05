O dia 13 de abril marcou o início de um novo ano na Tailândia. Em vez de 2024, a nação asiática vive o ano 2567 do calendário budista. Na celebração, chamada Songkran, as pessoas jogam água umas nas outras - nas chamadas batalhas de água - com uma ideia de purificação. As famílias se reúnem e também oferecem comida aos monges.