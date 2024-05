Benito foi indicado ao Troféu Imprensa de melhor cantor de 1976, concorrendo com Roberto Carlos e Chico Buarque, e ficou com o prêmio. Fez sua primeira aparição no Globo de Ouro com a música "Vai Ficar Na Saudade", rendendo um videoclipe no mesmo ano. Em 1977, cantou outros sucessos como "Assobiar e chupar cana" e "Proteção às borboletas".