Atleta de esportes extremos salta da maior tirolesa do Brasil

No Rio de Janeiro, um projeto prevê a implantação de uma tirolesa no Pão de Açúcar. Mas moradores e ambientalistas entraram com uma ação para impedir a obra. E o caso tem passado por esferas na Justiça. No fim de fevereiro, o Tribunal Regional Federal derrubou a liminar que impedia o projeto. Mas, ainda assim, não houve avanço por causa de pendências no licenciamento.