Mulher Maravilha em crise? Gal Gadot deixa de seguir chefe da DC Comics

Gal é israelense e, em tempos de guerra entre Hamas e Israel, a atriz vinha chamando atenção nas redes sociais ao se manifestar contra o grupo terrorista que atacou sua terra natal. "O mundo não pode ficar em cima do muro quando estes horríveis atos de terror estão acontecendo?, escreveu logo no início do conflito. O foco na guerra pode ter sido um dos motivos que deixaram a sua vida pessoal em segundo plano, ajudando a esconder a gestação.