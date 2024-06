Harrison Ford revela arrependimento por recusa de papel

Harrison participou de uma coletiva sobre o filme "Indiana Jones- O Chamado do Destino", e a repórter disse que ainda o achava "gostoso". O ator Mads Mikkelsen e o diretor James Mangold se divertiram, pois o colega demonstrou embaraço com o elogio. Mas Harrison depois brincou: "Fui abençoado com esse corpo".