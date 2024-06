Uma tirolesa que vem fazendo sucesso no Brasil fica no Parque Mundo Novo, em Urubici, na Serra Catarinense. A Tirolesa de Bike permite aos visitantes pedalar na tirolesa, a 120 metros de altura, num percurso de 580 metros, contando ida e volta. E oferece uma vista espetacular da Cascata do Avencal, que muitos consideram a mais bonita do sul do Brasil.