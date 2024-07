Em fevereiro de 1822, meses antes de Dom Pedro dar o célebre grito de Independência, o general português Inácio Luís Madeira de Melo determinou o ataque a uma das vilas baianas que se insurgiram contra a coroa portuguesa. Com a reação popular, tiveram início os conflitos que se estenderiam até culminar no triunfo das tropas brasileiras no 2 de julho do ano seguinte.