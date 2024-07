Mar de Areia do Namibe (Namíbia) - Ao sul de Angola, na África Meridional, é "lugar vasto e desolado" na língua nama. Deserto mais antigo do mundo, formado há 55 milhões de anos, com temperaturas extremas de 60ºC de dia e -15ºC à noite. Entre as dunas vermelhas, destaca-se a Big Daddy, com 380m de altura.