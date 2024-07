Em 1973, estreou como atriz no musical 'Tem Muita Goma no meu Tacacá', que satirizou o cenário político da época no principal teatro de Belém, o Theatro da Paz. No ano seguinte, participou da peça 'Os Sete Gatinhos' e, em 1975, estreou como cantora ao assinar com a Polydor Records..