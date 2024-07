A atriz e o empresário, ex-marido de Wanessa Camargo e pai dos dois filhos da cantora, ficaram noivos no final de 2023. No início do relacionamento, eles foram flagrados aos beijos em Paris, cidade que receberá, neste mês, a Olimpíada. A nova data da cerimônia foi remarcada para o dia 3 de maio de 2025.