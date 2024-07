Acordo para a construção do Eurotúnel completa 37 anos; entenda

Marmaray é um projeto ferroviário que liga as partes europeia e asiática de Istambul, na Turquia, por um túnel submarino debaixo do Bósforo. O nome provém da combinação de "Mármara", o nome do mar onde ao qual o Bósforo se liga muito perto do local onde passa o túnel, e de ray, a palavra turca para "trilho".