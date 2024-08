O Rio de Janeiro, aliás, também tem estrutura esportiva invejável. A cidade é a única da América do Sul que sediou duas finais de Copa do Mundo, ambas no Maracanã (1950 e 2014). O estádio, no bairro homônimo, na zona norte, já não é o maior do mundo, mas mantém a aura de estádio mítico no futebol.