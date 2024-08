Snow White deve estrear nos cinemas em março de 2025 com direção de Marc Webb. O live-action tem origem no conto de fadas "Branca de Neve" dos Irmãos Grimm, que inspirou Walt Disney a lançar o desenho nos anos 1930. Gal Gadot como Rainha Má (foto) dividirá o protagonismo com Rachel Zegler (Branca de Neve).