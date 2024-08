John Kreese (Martin Kove) - antagonista no filme, antagonista na série. John Kreese é o malvado sensei de Johnny Lawrence no filme original. Ele volta com a série em andamento e ela aborda os motivos do personagem ser tão agressivo e "não misericordioso". Com flashbacks que remetem à época em que Kreese foi à guerra do Vietnã, os fãs passam a entender melhor seu comportamento. Ah, o Karatê? Apesar da idade, está em dia, obrigado!