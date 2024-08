O Memorial do Imigrante em Vinhedo celebra a rica herança cultural dos imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento da região. O espaço exibe exposições permanentes e temporárias que destacam a história e as tradições das comunidades imigrantes, com ênfase em suas influências na cultura local. Além de oferecer um acervo histórico, o memorial conta com eventos culturais e educativos, promovendo a preservação da memória e a integração das novas gerações com o passado.