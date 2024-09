Deusa romana inteira! Confira as novas imagens do Titanic

A equipe fotografou uma estátua de bronze de Diana, a deusa romana da natureza e da caça, de aproximadamente 60 centímetros de altura. O objetovo se encontrava no topo da lareira como peça central do lounge de Primeira Classe do Titanic. Ela foi lançada no campo de destroços do naufrágio quando o lounge se rompeu enquanto o navio afundava, segundo a empresa