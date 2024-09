Em Porto Belo, litoral norte de Santa Catarina, uma mulher se descontrolou ao ver o ex-companheiro com a namorada, em19/4/2022, e começou a atirar pedras no vidro do carro . Ela chegou a subir no veículo e o ex-marido foi obrigado a sair para pegá-la no colo e afastá-la do local.