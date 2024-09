A sequência da Pixar desbancou "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros" ao alcançar faturamento de US$ 1,675 bilhão (cerca de R$ 9,5 bilhões) de bilheteria. No filme de 2015 do diretor Colin Trevorrow, o Parque dos Dinossauros é aberto para visitação, mas o público corre risco com uma animal que desenvolve inteligência elevada.