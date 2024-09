A discussão por alguns milhões de reais entre bilionários causa espanto para os cidadãos comuns. As fortunas dos homens mais ricos do planeta provocam perplexidade. Uma pesquisa da Forbes revela que, de 2023 para cá, 141 pessoas tornaram-se bilionárias no mundo, engrossando a lista dos privilegiados. Hoje, são 2.781 pessoas com mais de 1 bilhão de dólares .