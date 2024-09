Laura Augusta Gaynor estreou no cinema como figurante em 1924, mas se tornou uma das estrelas a partir de 1927, quando estrelou Seventh Heaven, que no Brasil recebeu o título de ''Sétimo Céu''. O sucesso da carreira de Gaynor continuou na era do cinema sonoro, alcançando notável sucesso na versão original de A Star Is Born (1937).