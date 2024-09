Mesmo antes de ganhar o Oscar, Poitier marcou a história do cinema ao ser o 1º negro a receber uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foi pelo filme "Acorrentados" (1958), em que dois presos - um branco (Tony Curtis) e um negro - precisavam relevar as desavenças para escapar algemados do presídio. Poitier perdeu o prêmio para David Niven.