Quase 300 milhões de pessoas no mundo têm o português como idioma oficial. São 9 os países lusófonos: Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. O Brasil, com 215 milhões de falantes, é o país com a maior população de língua portuguesa.