Montanha mais alta do mundo está ‘crescendo’

Cadáveres não removidos se espalham pelas trilhas, além de lixo e fezes. O acúmulo de resíduos na montanha transformou o Everest no mais alto depósito de lixo do planeta. Estima-se que, a cada temporada, cerca de 50 toneladas de lixo sejam deixadas no Everest e 75 toneladas sejam produzidas no acampamento base